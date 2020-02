Möhnen stürmen das Rathaus

Punkt 11:11 Uhr startete an Weiberfastnacht auf dem Altmarkt in Oberhausen der Straßenkarneval.

Hunderte Möhnen feierten mit den Tollitäten bevor es in einen karnevalistischen Zug durch die Marktstraße in Richtung Polizei, Amtsgericht und dem Finanzamt ging. Gemeinsam mit dem Stadtprinzen Dirk I. wurden die Verantwortlichen der Behörden in Gewahrsam genommen. Zu guterletzt stürmte die ganze Narrenschar das Rathaus bis Aschermittwoch regiert nun der Karneval.