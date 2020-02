(JTH) 07.02.2020 – Der Vorstand des Judo-Team Holten e.V. lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am 26. März 2020 ab 20.00 Uhr ins Gasthaus Luft in Königshardt ein. Neben den obligatorischen Berichten aus den einzelnen Abteilungen steht die Neuwahl des Vorstandes an.

Während sich der 1. Vorsitzende Ralf Najdowski erneut zur Wiederwahl stellt, legt der 2. Vorsitzende, Uwe Szynalski, sein Amt nieder. Nach über zehn Jahren der Vorstandstätigkeit hat er sich schweren Herzens aus beruflichen und zeitlichen Gründen dazu entschlossen.

Uwe Szynalski legt sein Amt nieder - Denny Koppers stellt sich zur Wahl

Mit Denny Koppers steht aber bereits die junge Holtener Generation bereit, Verantwortung zu übernehmen. „Denny kennt das JTH bereits seit Kindertagen und ist als Kämpfer in der Männermannschaft beziehungsweise Jugendtrainer bei Jung und Alt gleichermaßen bekannt wie geschätzt“, unterstützt Ralf Najdowski die Kandidatur. Die Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag, 26. März 2020, im Gasthaus Luft, Königshardter Straße 90, in 46145 Oberhausen, um 20.00 Uhr statt. Mehr unter www.judo-team-holten.de.