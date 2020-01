Narrensitzung bei der Alte Oberhausener Karnevalsgesellschaft Weiß-Rot 1889 e.V.

Ein Bild in weiss und rot,die Vereinsfarben der AOK waren im Ebertbad unübersehbar.

Was man allerdings nicht übersehen durfte war ein tolles Programm. Neben der Tollitäten der Stadt besuchte die Hamborner Stadtwache die AOK und zeigte wie man in der Nachbarstadt Duisburg tanzen kann. Auch für die Lachmuskeln war etwas dabei Thorsten Bär zeigte sich „bärenstark“ in seinem Programm. Ein High light neben der Kölschen Adler war auf alle Fälle die diesjährige Aktivenschau, diese war an die Sterkrader Kirmes gebunden . Jeder der die Fronleichnamkirmes im Saal kennt konnte sich sicherlich bei der einen oder anderen Dabietung an sein persönliches Kirmeserlebniss erinnern.