Oberhausen Works e.V. startet mit neuem Vorstand in das neue Jahr

Am Donnerstag trafen sich die Mitglieder des jungen Vereins, um das neue Jahr zu planen und einen neuen Vorstand zu wählen.

Heidi Scholz-Immer, die Vorsitzende des Vereins, hat nun mit Alber Popova (Vizevorsitz) und Gianni Virgallita (Kassenführung) einen neuen Vorstand, mit welchem sie für dieses Jahr den Verein repräsentiert.

Die neuen Vorstandsmitglieder hätten bereits ihre Arbeit aufgenommen, den Verein weiterzuentwickeln.

Der Verein plane dieses Jahr seine Aktivitäten zu erhöhen und noch präsenter zu sein. Allein im März seien bereits 3 Veranstaltungen geplant:

• Am 11.03.2020 um 19:00 Uhr wird Ori Atana beim traditionellen Terre des Hommes-Abend im Altenberg über Städtepartnerschaften referieren.

Am 15.03.2020 um 18:00 Uhr findet im Aka 103 das Konzert anlässlich des St. Patrick's Day statt.

• Am 21.03.2020 werde man die Aktivitäten beim Kinderkleidermarkt mit einem Abendessen bzw. Filmabend verbinden.