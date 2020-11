Oberhausener Hoppeditz wacht in diesem Jahr alleine auf

In diesem Jahr ist alles anders ,so gestaltet sich auch das diesjährige Hoppeditz erwachen.

Am elften im elften wird der Hoppeditz gewöhnlich lautstark von den Oberhausener Karnevalisten aus dem Schlaf geholt,Durch die Corona Pandemia ist der Hoppeditz auf der Burg Vonder alleine erwacht. Auf seiner Suche nach den Karnevalisten steuerte der Hoppeditz den einen oder anderen Ort in Oberhausen an. Er war am Rathaus leider vergegeben er war im Karnevals Museum und freute sich dort Ludger Decker den Präsidenten der Hauptausschusses des Groß Oberhausener Karnevals zu sehen und kurz zu sprechen. Auf dem Friedensplatz trifft der Hoppeditz dann den designierten Stadtprinzen Jörg I.(Becker) und das designierte StadtkinderprinzenPaar Prinz Ben-Henry I. sowie Prinzessin Emma I. Leider fällt die Session 2020/21 aus. Das wichtigste für die Karnevalisten ist das Alle gesund bleiben ! In diesem Sinne ein leises Helau