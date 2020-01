Prinzenempfang beim Catering Höppner

Bereits zum vierten Mal lud am vergangen Wochenende der Oberhausener Caterer Höppner zum Prinzenempfang. Neben der Tollitäten aus Oberhausen gab es noch das eine oder andere Highlight an diesem Vormittag. So tanzte der Juniorengemeinschaftstanz der Stolz der Oberhausener Karnevalsgesellschaften . Mit einen Hauch von Stolz gezeichnet war auch der Veranstalter über den Besuch des Mülheimer Stadtprinzenpaares Prinz Dennis I. & Prinzessin Josephine I. Die Tollitäten schauten gerne einmal über die Stadtgrenze hinaus .