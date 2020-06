Das Quartiersbüro der Stadt Oberhausen in Zusammenarbeit mit dem DRK Oberhausen für den Bereich Mitte/Styrum ist gerade in den letzten Monaten ein wichtiger Anlaufpunkt für Bürgerinnen und Bürger gewesen.

Auch die Quartiersarbeit musste sich den neuen Umständen und rechtlichen Voraussetzungen anpassen. In den ersten Tagen des sogenannten Lockdowns stellte sich noch die Frage, ob die Arbeit nicht eingestellt werden müsse, da Veranstaltungen in bisher bekannter Form nicht mehr durchgeführt werden konnten. Es zeigte sich aber sehr schnell, dass neuer Bedarf entstanden war, auf den entsprechend reagiert wurde. Die Quartiersentwicklerin des DRK besetzte zusammen mit anderen Mitarbeiter*innen weiterer Wohlfahrtsverbände die neu geschaffene Hotline des Projektes „Wohlfahrt hilft“. Neben dem Einkaufsdienst gab es dort auch die unterschiedlichsten Anfragen zu allen Themen rund um Corona. Besonders erfreulich war, dass sich mit Einrichtung der Hotline sehr viele Oberhausener Bürger*innen meldeten, die in der Krise ihre freiwillige Hilfe anboten. Bis heute kaufen zum Beispiel junge Leute ehrenamtlich für die Bewohner*innen der DRK Seniorenresidenz Grenzstraße ein. Aus den bekannten Gründen ist es noch nie zu einem wirklichen persönlichen Kontakt gekommen. Die Ehrenamtlichen und Bewohner*innen lassen es sich jedoch nicht nehmen, sich durchs Fenster zuzuwinken. Ganz besonders freuen sich die Senior*innen auch über die selbst gebastelten Karten, die ihren Einkäufen so oft beiliegen.

Neue Situationen lassen manchmal an Altes erinnern. Daher hat die Quartiersentwicklung die Idee der Brieffreundschaft wieder aufleben lassen. Erste Brieffreunde haben sich schon gefunden. Jeder, der Interesse hat mal wieder zu schreiben, egal, ob es um ein bestimmtes Hobby oder einfach Austausch geht, kann sich gerne an die Quartiersentwicklerin des DRK, Vera Höger unter der Mobilnummer 0151 – 55166434 oder per Mail an vera.hoeger@drk-ob.de wenden. Dabei freuen sich die Bewohner*innen der Seniorenresidenzen des DRK Oberhausen genauso über Post wie andere Bürger*innen im Quartier. Brieffreunde dürfen sich über die Generationen und Kulturen hin begegnen, gerade dies kann besonders schön und interessant sein.

Die letzten Wochen haben außerdem gezeigt, dass der Bedarf an Information und Unterstützung nicht geringer, sondern eher größer geworden ist. Nach den ersten Lockerungen wurden daher zahlreiche Hausbesuche durchgeführt. Besonders erinnerlich ist die Anfrage einer 91-jährigen Styrumer Bürgerin, die beklagte, es fehle ihr an Pflege und Hilfe. Bei dem Besuch durch die Quartiersentwicklerin wurde sehr schnell klar, dass hier ein Pflegegeldantrag zu stellen sei. Die Pflegeberatung der Stadt Oberhausen wurde einbezogen und bot telefonische Beratung. So konnte der Antrag der Seniorin zeitnah bewilligt werden. Durch die Quartiersarbeit lässt sich oft schnell und unbürokratisch vor Ort abschätzen, welcher Weg zu beschreiten ist, damit die richtige Behörde der Stadt eingeschaltet werden kann. Die Zusammenarbeit ist immer sehr vertrauensvoll und erfolgreich.

Darüber hinaus berät die Quartiersentwicklerin des DRK Oberhausen seit Jahren intensiv zu den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Auch hier gab es besonders viele Anfragen. Eine Beratung zu diesen Themen kann telefonisch oder persönlich erfolgen. Die Quartiersentwicklerin steht dabei als Juristin kompetent zur Seite. Allein im letzten Jahr konnten so über 100 Patientenverfügungen errichtet werden. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an die oben stehende Mobilnummer.

Die Quartiersarbeit war in den letzten Monaten von enormer Bedeutung. Es gab weniger kulturelle oder sozial verbindende Veranstaltungen, dafür umso mehr das Bedürfnis nach Information, Hilfe und Trost. Es bleibt zu hoffen, dass es alsbald wieder möglich ist, Basare und Feste miteinander im Quartier zu veranstalten, wenn wieder etwas Leichtigkeit zurückgekehrt ist. Bis dahin tut das DRK Oberhausen das, was das Rote Kreuz immer tut - bei den Menschen sein und mit ihnen die Herausforderungen bewältigen, die gerade anstehen.