Rainer Lettkamp nimmt seinen Hut bei der Lebenshilfe

In den letzten Tagen hörte man es immer wieder Rainer Lettkamp geht im kommenen Sommer nach 40 Jahren Lebenshilfe in den wohlverdienten Ruhestand .



Der Geschäftsführer der Oberhausener Lebenshilfe durchlief die ersten fünf Jahre alle Bereiche der Lebenshilfe. 1985 übernahm Rainer Lettkamp die Geschäftsführung die er in diesem Sommer an seine Nachfolgerin Verena Birnbacher weiter geben wird.