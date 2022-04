Nachdem die ursprüngliche Mitgliederversammlung des Tambourcorps Rheinklänge im Januar aufgrund diverser Coronaerkrankungen im Vorstand nicht stattfinden konnte, wurde diese am 18.03.22 nachgeholt.

Im Gegensatz zur digitalen Mitgliederversammlung des letzten Jahres, konnte dieses Mal wieder eine persönliche Versammlung in der Vereinsgaststätte „Alt Buschhausen“ stattfinden.

Im Hinblick auf die Neuwahlen des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 gab es keine großen Überraschungen:

Alle Vertreter des Hauptvorstandes wurden einstimmig gewählt oder bestätigt. Manuela Kempken wird als Vorsitzende die Geschicke des Vereins leiten. Unterstützt wird sie dabei von dem stellvertretenden Vorsitzenden Heiko Pens. Ebenfalls wiedergewählt wurde Hauptkassiererin Sabine Diels, um erneut das Vereinsvermögen gewissenhaft und verantwortungsvoll zu verwalten. Tatkräftige Unterstützung erhält sie dabei erneut von Sebastian Diedrichs, dem jüngsten Vorstandsmitglied. Eine weitere Konstante bleibt Dirk Diedrichs, der erneut das Amt des Instrumenten- und Gerätewarts bekleidet.

Bereits im Dezember von den aktiven Mitgliedern gewählt und nun von der Mitgliederversammlung offiziell bestimmt wurden Stefan Kempken als musikalischer Leiter und Normann Schürmann als sein Stellvertreter.

Auf der Jugendversammlung im Dezember wurden bereits vorgeschlagen und nun bestätigt Frederike Pham als neue und alte Jugendwartin. Unterstützt wird sie dabei von ihrem neu gewählten Stellvertreter Carsten Peters, dem Jugendkassierer Lukas Köttig und dem jüngsten Jugendausschussmitglied, Jugendsprecher Lennart Köttig.

Wir wünschen den alten und neuen Amtsträgern alles Gute für das Jahr 2022.

Der neue Vorstand steckt bereits mitten in den Planungen für das vereinsinterne Großereignis dieses Jahr: das 100-jährige Jubiläum steht an! Gefeiert wird am 10.09 und am 11.09 im „Ebertbad Oberhausen“. Am 10.09 abends findet die große Jubiläumsparty mit Stargast Jörg Bausch statt. Infos zum Kartenerwerb und Sitzplatzreservierungen erfolgen bald.