Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Tambourcorps Rheinklänge 1922 e.V. sollte im Hinblick auf die Wahl eines neuen Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 keine Überraschungen bringen.

Sämtliche Vertreter des Hauptvorstandes wurden einstimmig gewählt oder bestätigt. Manuela Kempken wird als Vorsitzende die Geschicke des Vereins leiten. Unterstützt wird sie dabei von dem stellvertretenden Vorsitzenden Heiko Pens. Ebenfalls wiedergewählt wurde Hauptkassiererin Sabine Kempken, um erneut das Vereinsvermögen gewissenhaft und verantwortungsvoll zu verwalten. Tatkräftige Unterstützung erhält sie dabei erneut von Konrad Rüdel. Eine weitere Konstante bleibt Dirk Diedrichs, der erneut das Amt des Instrumenten- und Gerätewarts bekleidet.

Bereits im Dezember von den aktiven Mitgliedern gewählt und nun von der Mitgliederversammlung offiziell bestimmt wurden Stefan Kempken als musikalischer Leiter und Normann Schürmann als sein Stellvertreter.

Auf der Jugendversammlung im Dezember wurden bereits vorgeschlagen und nun bestätigt Frederike Pham (ehemals Hoffmann) als neue und alte Jugendwartin. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Stellvertreterin Saskia Rook, dem wieder gewählten Jugendkassierer Sebastian Diedrichs und dem jüngsten Jugendausschussmitglied, Jugendsprecher Lukas Köttig.

Wir wünschen den alten und neuen Amtsträgern alles Gute für das Jahr 2020.

Der neue Vorstand steckt bereits mitten in den Planungen für die erste Großveranstaltung dieses Jahres: Am 15.02.20 steigt ab 20:11 Uhr die große Rheinklänge Kostümparty in der Gaststätte „Alt Buschhausen“ auf der Lindnerstr. 191.

Erwartet werden unter anderem das Kinderprinzenpaar der Stadt Oberhausen mit Garde, das Oberhausener Dreigestirn in Begleitung der Tanzgarde der KG Dampf-Drauf und der Stadtprinz von Groß-Oberhausen Dirk I. mit Prinzenteam. Als Premiere wird das Tanzmariechen Fabienne zudem ihre neueste Choreographie präsentieren. .Höhepunkt des Abends ist die große Kostümprämierung mit 30l Fassbier für das originellste Kostüm sowie weitere wertvolle Preise.

Kommen lohnt sich also, wenige Restkarten können noch in der Gaststätte „Alt Buschhausen“ Lindnerstr. 191, in 46149 Oberhausen erworben und Sitzplatzreservierungen vorgenommen werden.