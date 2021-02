Karneval fällt dieses Jahr aus - aber im Internet gibt's die virtuelle Party Es hätte so schön sein können. Die Tollen Tage wären zurzeit in vollem Gange, der Karneval hätte seinen Höhepunkt erreicht. Hätte, hätte... Denn ein Virus namens Corona hat das jecke Treiben lahm gelegt.

Einen, den es in dieser Session bestimmt besonders hart trifft, ist der designierte Stadtprinz, Jörg I. Er uns sein Team sind in der Jubiläumssession "ihrer" Ehrengarde - der Verein feiert eigentlich 2 x 11-jähriges Bestehen - komplett ausgebremst worden. Es ist vielleicht ein kleiner Trost, dass diese Tollität in der kommenden Session 2021/2022 die Narrenschar vertreten darf, doch aus heutiger Sicht ist nicht sicher, ob diese Session eine "normale" wird oder ob auch dann noch mit Einschränkungen gerechnet werden muss. Zumal auch die Planung seit vergangenem Jahr mehr oder weniger auf Eis gelegt werden musste. Keine Sponsorensuche. Kein oder nur eingeschränktes Training der Garde für die Prinzenshow. Doch der Ornat ist fertig und auch schon bezahlt. Kosten, die die Prinzenkasse zunächst einmal belasten ohne Gegenleistung.

Hofstaat unterwegs

Noch vor dem ersten Lockdown im März 2020 war der Hofstaat unterwegs, um sich entsprechende Uniformen nähen zu lassen. Jetzt hängen die Sachen im Schrank und warten auf ihren großen Auftritt. Doch Jörg I. lässt den Kopf nicht hängen: "Ich glaube fest daran, dass wir in der kommenden Session wieder feiern können." Fraglich sei natürlich wie und ob es Sommerfeste geben werde.

Doch es ist nicht der Prinz allein, der unter der Situation leidet. Auch fürs Kinderprinzenpaar und fürs Dreigestirn der KG "Dampf drauf" sieht's ähnlich duster aus und auch die Vereine haben mit Verlusten zu kämpfen. Sämtliche Sitzungen sind abgesagt, vom Straßenkarneval und den Zügen erst gar nicht zu reden.

Doch Karnevalisten lassen sich nicht unterkriegen. Übers gesamte Jahr haben sich die Gesellschaften immer wieder neue Dinge einfallen lassen, um das Vereinsleben so weit wie eben möglich am Leben zu erhalten. Trainingseinheiten der Garden wurden online abgehalten, verschiedene Sequenzen daraus fanden sogar den Weg in die sozialen Netzwerke, um auch andere Jecke daran teilhaben zu lassen und vielleicht auch darüber zu motivieren. Natürlich ist das kein Training, das auf Dauer Spaß macht und so manche Garde klagte auch über "Durchhänger". Doch letztlich haben sich alle motiviert, denn die Erwartungen an die kommende Session sind riesig.

Internet-Sause

Um zu den Tollen Tagen doch ein wenig Karnevals-Feeling aufkommen zu lassen, haben sich findige Freunde des Frohsinns für heute, Samstag, und morgen, Sonntag, eine Internet-Sause ausgedacht. Los geht's heute ab 19 Uhr mit einem so genannten Warmup. "Partymucke zum Abfeiern", mit Künstlern wie Andreas Lawo, Frank Marin und "Ecki". Durchs Programm führen die DJs Hape und Jörg Becker.

Am Sonntag, 14. Februar, startet an gleicher Stelle der virtuelle Karnevalszug. Pünktlich um 14 Uhr gibt der Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval den Startschuss. Per Live-Schaltung werden Interviews mit Oberhausener Karnevalisten geführt, Tanzgarden präsentieren sich und auch eine Prämierung des schönsten Kostüms ist geplant. Und selbstverständlich gibt's wieder "Musik bis der Arzt kommt".

Wer an der virtuellen Party teilnehmen möchte, kann sich im Internet unter www.twitch.tv/DigiParty_TV kostenlos dazuschalten.

Von Karin Dubbert