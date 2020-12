„Gerade in diesen Zeiten merkt man wieder einmal, wie wichtig ihr seid, welchem Risiko ihr euch tagtäglich aussetzt und was ihr alles für uns leistet. In diesem Sinne möchten wir euch Danke sagen. Danke für euer Durchhaltevermögen, euren Einsatz für uns alle und für Oberhausen!“

Mit dieser Botschaft an das ärztliche und pflegerische Personal der Covid-19-Stationen im AMEOS Klinikum St. Clemens Oberhausen übergaben Thorsten Berg (1.v.l.) und Rainer Lettkamp (2.v.l.) von der Senatorengemeinschaft "Bernhardiner" eine große Kiste mit 125 Lebkuchenmännern. Diese wurden für die Aktion von der Sterkrader Bäckerei Cordes gebacken.

Vor dem Eingang des Klinikums in Sterkrade nahmen Pflegedirektor Stephan Schenk (2.v.r.) und Mitarbeiter der Pflegedienstleitung Manfred Raff stellvertretend für die Kolleg*innen der Covid-19-Stationen die weihnachtliche Nervennahrung entgegen. „Wir sind sehr gerührt, dass die Bernhardiner in diesen, auch für sie, schweren Zeiten dennoch in Gedanken bei uns sind“, bedankt sich Schenk. „Die Unterstützung, die wir von den Mitgliedern und Förderern der Bernhardiner bekommen ist toll und motiviert uns weiterzumachen. Herzlichen Dank für diese weihnachtliche süße Gabe und zwischenmenschliche Geste.“