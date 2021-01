Stadtkirche trauert um Hans-Georg Hofmann

Mit großer Betroffenheit nimmt die katholische Stadtkirche Abschied von

Hans-Georg Hofmann, der im Alter von 93 Jahren verstorben ist.



„Hans-Georg Hofmann hat sich in vielfältiger Weise für die Anliegen unserer Kirche

eingesetzt. Sei es als Kirchenmusiker oder als Mitglied im Kirchensteuerrat.

Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet“, so Stadtdechant Dr. Peter Fabritz.



„In besonderer Weise lag Herrn Hofmann die Zukunft des ökumenischen

Kirchenzentrums am Herzen. Noch vor wenigen Wochen/Monaten hat er mir vieles

aus der Geschichte des Kirchenzentrums erzählt und darum gebeten, hier eine gute

Lösung zu finden“, ergänzt der Katholikenratsvorsitzende Thomas Gäng.



„Wir verlieren mit Herrn Hofmann einen engagierten Mitchristen, der öffentlich

seinen Glauben bekundet hat“, so Gäng weiter.



Für seine Verdienste um die Belange der Kirche erhielt Herr Hofmann u.a. den

päpstlichen Gregorius-Orden.