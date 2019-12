„Frieden! Im Libanon und weltweit“ – das ist der Wunsch, mit dem die Sternsinger nach dem Jahreswechsel wieder durch die Straßen der 42 Pfarreien des Ruhrbistums ziehen.

Zum traditionellen Sternsinger-Empfang werden am Freitag, 3. Januar 2020, wieder zahlreiche Sternsinger aus den Oberhausener Gemeinden im Rathaus erwartet. Nach dem Lied "Es ist für uns eine Zeit angekommen" begrüßt Oberbürgermeister Daniel Schranz die jungen Gäste und ihre Begleiter. Der Termin endet traditionell damit, dass ein Sternsingerkind mit geweihter Kreide Gottes Segen an eine Türe des Ratssaals schreibt.

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger insgesamt eine Milliarde Euro gesammelt. Allein bei der Aktion 2019 kamen über 50 Millionen Euro an Spenden zusammen. Die kommende Sternsingeraktion 2020 stellt das Thema Frieden am Beispiel des Libanon in den Mittelpunkt.