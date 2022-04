Woher es kommt, weiß niemand. Auf einmal war es da. Pünktlich zum Feierabendmarkt am vergangenen Samstag: Ein bunt umhäkeltes Fahrrad, auf dessen Sattel eine ebenso gehäkelte Figur den Vorbeikommenden gehäkelte Blumen entgegenstreckt. Auf dem Gepäckträger eine echte Holzkiste mit echten Blumen.

Es ist nicht der erste Fall von „Urban Knitting“ in Schmachtendorf: Vor zwei Jahren tauchten an verschiedenen Orten im Oberhausener Norden am Tag der biologischen Vielfalt kleine Häkelbienen auf, die mit Unterstützung der Bevölkerung auch in die anderen Ortsteile „weiterflogen“.

"Urban Knitting" oder "Guerilla-Häkeln"

Der Trend zu dieser „Kunst im öffentlichen Raum“ stammt Berichten zufolge aus Texas und wurde dort von der US-Amerikanerin Magda Sayeg und ihrer Strickgruppe „Knitta Please“ begründet. Seitdem häkelten begabte Hände die Idee um die Welt. Fast alles bekam schon weltweit einen wolligen Anzug verpasst: Türklinken, Laternen, Parkuhren, Bäume – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Auf der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort gab es gar ein Blumenmeer aus gehäkelten Mohnblumen.

Nun also setzt ein behäkeltes Fahrrad bunte Akzente im Dorf. Woher es kommt, wie lange es bleibt, ist nicht bekannt. Ebenso wenig, ob der oder die Künstler schon die nächsten wolligen Aktionen planen oder andere sich davon inspirieren lassen, ebenfalls kreativ zu werden. Beim "Urban Knitting" kann jeder mitmachen. Wir werden es erleben!