Am Mittwoch den 18.08.2021 trafen sich die Delegierten aus den Kleingartenvereinen des Kreisverbandes Oberhausen der Kleingärtner e.V. zu Ihrem Verbandstag.

Von den insgesamt 27 Oberhausener Vereinen waren Delegierte aus 25 Vereinsvorständen erschienen.

Als Hauptpunkt der Tagesordnung standen Neuwahlen des Kreisvorstandes auf dem Programm. Aus dem bisherigen Vorstand hat Beisitzer Werner Tolksdorf, der den Bezirk Sterkrade im Kreisverband vertreten hat, aus gesundheitlichen Gründen, eine weitere Kandidatur ausgeschlossen.

Für seine jahrelange Tätigkeit in den Vorständen seines Heimatvereins und des Kreisverbandes erhielt Werner Tolksdorf eine besondere Ehrung.

Die Neuwahlen des Kreisvorstandes ergaben folgendes Ergebnis und erfolgten nahezu ohne Gegenstimme.

1. Vorsitzender: Heinz Binder

2. Vorsitzender: Frank Wiebels

Kassierer: Reginald Zerres und Tobias Bednorz

Schriftführer: Hartmut Schneider

Beisitzer Alt-Oberhausen: Dietmar Radener

Beisitzer Osterfeld: Alfons Lengsfeld

Beisitzer Sterkrade: Heinz Jennen

Kassenprüfung: Renate Mandera, Wolfgang Kaminski und Josef van Straalen

Der Medien-und Pressebeauftragte des Verbandes Andreas Brück wird auch weiterhin seine Aufgaben wahrnehmen.

Anschließend kamen Themen aus den jeweiligen Vereinen zur Sprache. Im Geschäftsbericht wurde bestätigt, dass fast alle Vereine heute noch mit Problemen und mit den Auswirkungen der Corona Pandemie zu tun haben. Ausgefallene Mitgliederversammlungen und damit verbundene Neuwahlen der Vorstände mussten verschoben werden. Sommerfeste usw. sind ausgefallen was zu erheblichen Einnahmeverlusten bei den Vereinen führte. Schulungen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Pflege der Grünflächen bereiteten den Vorständen enorme Schwierigkeiten, da die Gemeinschaftsarbeiten, aufgrund von Personenbegrenzungen und Mindestabstandsregeln, nur begrenzt durchgeführt werden konnten.

Immerhin beträgt die Kleingartenfläche ( Grünanteil ) 62 Hektar, dies entspricht 21% der gesamten Oberhausener Grünfläche. Daran erkennt man, wie wichtig die ökologische Bedeutung unserer Kleingärten in unserer Stand ist. Hier gilt es einen Dank an die Vorstände und Pächter auszusprechen, die in dieser schwierigen Zeit dafür sorgen konnten, dass die Anlagen auch weiterhin in einem gepflegten Zustand unseren Besuchern und Bürgern präsentiert werden konnten.

Ein brisanter Tagesordnungspunkt war die Abstimmung über eine sogenannte Poolregelung. Hier fiel die Abstimmung der Vereinsvorstände denkbar knapp zugunsten einer größeren Variante aus.

Mit 21:20 Stimmen ist für eine Poolgröße von bis zu 3,66 m Durchmesser gestimmt worden. Dieses ist jedoch mit der Auflage verbunden, dass die Pächter Ihren Pool bei den Vorständen schriftlich beantragen müssen. Die Vereine sind verpflichtet, die Maximalgröße zu kontrollieren. Da es sich hier jedoch lediglich um eine Festlegung der Maximalgröße handelt, kann jeder Verein selbst entscheiden unter welchen Bedingungen er diese Größe zulässt.

Zum Abschluss betonte Heinz Binder nochmals, dass man sich weiterhin für eine Reformierung des Bundeskleingartengesetzes einsetzen werde.