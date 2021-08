Im Rahmen der Vorstellungen von „Wer Küsst Dich“ und „Ritter Rost und die Hexe verstexe“ vom

20. - 22. August 2021 sammelte der KTL (Kultur und Theaterlandschaft Oberhausen e.V.) wieder Geldspenden für die Hochwasseropfer in Rheinland – Pfalz und NRW. An den drei Tagen wurden rund 1000€ von unseren Besuchern gesammelt.

Neben der Geldsammelaktion haben wir auch ein gespendetes Bild von einer Weseler Künstlerin zu Gunsten der Hochwasseropfer versteigert.

Dieses Bild, Vier Frösche, wurde für stolze 222,22 € versteigert und ziert jetzt die Wand eines Kinderzimmers des stolzen Bieters.

hochgeladen von Thomas Lehmkühler

Nachdem wir in unserer ersten Aktion Waren des täglichen Gebrauchs von dem Spendengeld gekauft haben, haben wir uns jetzt dazu entschlossen den gesamten Betrag an die "Aktion Lichtblicke e.V." zu überweisen. Die "Aktion Lichtblicke e.V." ist ein Zusammenschluss der Lokalradios in NRW und stellt u. A. Spendengelder unbürokratisch den Hochwasseropfern zur Verfügung.

Heute am 26.08.2021 erfolgte die Übergabe des symbolischen Spendenschecks in den Studios von „Antenne Oberhausen“. In einem Interview wurden noch einmal die Beweggründe dargelegt und der Verein KTL der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ein ganz herzliches Dankeschön noch einmal an alle Spender und Helfer sowie an "Antenne Oberhausen" und "Aktion Lichtblicke e.V." für die tatkräftige Unterstützung