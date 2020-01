Wagentaufe bei der Karnevalsgesellschaft der HOAG

Traditionell wird am ersten Januar Wochenende der Karnevalswagen der KG HOAG getauft.

Leider konnte der Wagen in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen nur symbolisch getauft werden.

Der Stimmung im Autohaus Köster brach die symbolische Taufe keie Ecke aus der Narrenkappe, ganz im Gegenteil die Gäste feierten bis spät in den Nachmittag hinein.