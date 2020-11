Das Deutsche Rote Kreuz unterstützt Kinderprojekte in Oberhausen und weltweit. Allein in den beiden vom DRK Oberhausen betreuten Gemeinschaftsunterkünften sind derzeit 178 Kinder und Jugendliche untergebracht.

Viele von ihnen sind durch die Erlebnisse in ihrem Heimatland und durch die Flucht stark belastet. Hinzu kommt, dass durch die Corona-Pandemie auch das gewohnte Schulumfeld für Wochen weggebrochen war.

All diesen bedürftigen Kindern und Jugendlichen möchte das DRK Oberhausen in diesem Jahr eine Überraschung bereiten und mithilfe von Spenden jedem ein kleines Weihnachtsgeschenk ermöglichen.

Spenden sind möglich unter www.drk-ob.de/spenden oder direkt auf das Spendenkonto:

DRK Kreisverband Oberhausen (Rhld.) e.V.

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE 303 702 050 000 053 117 00

BIC: BFSWDE33XXX

Verwendungszweck: Weihnachtsspendenaktion