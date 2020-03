Ängste sind in der aktuellen Situation leider für die meisten Menschen allgegenwärtig. Viele bangen um ihre Gesundheit oder auch die ihrer Liebsten. Die Corona Infektionsraten sind in den letzten Wochen rasant in die Höhe geschnellt und gerade Leute der sogenannten Risikogruppe sind verunsichert. Ich persönlich habe mich glücklicherweise bislang nicht angesteckt und gehöre auch nicht zur Risikogruppe. In meinem Umfeld gibt es aber einige Menschen, die bedingt durch Vorerkrankungen oder ihr Alter besonders vorsichtig sein müssen und an dieser Stelle benötigen sie die Unterstützung der Gesellschaft. Es geht nicht mehr um die eigene Gesundheit, sondern um die Gesundheit aller. Deswegen meide ich den Kontakt zu Familie und Freunden, obwohl mir die Decke auf den Kopf fällt. Eigentlich arbeite ich Vollzeit, aber derzeit ist mein Arbeitgeber leider gezwungen, Kurzarbeit zu verordnen. Daher arbeite ich nun nur noch 10 Stunden die Woche und das vorrangig im Home Office. Ich beschwere mich aber nicht, da ich zum einen sehr froh über das Instrument der Kurzarbeit und zum anderen über die Weitsicht meines Arbeitgebers bin. In anderen europäischen Ländern sieht es diesbezüglich bekannterweise sehr viel problematischer aus. Nun stellt sich aber die Frage, was man mit seiner Zeit anfängt. Wie ich in einem anderen Beitrag bereits erwähnte, ist Sport ein wichtiger Teil meines Lebens, aber auch damit lässt sich kein ganzer Tag füllen. Also habe ich mich entschieden, meine Stadt zu unterstützen. Eine große Baustelle sind derzeit die Tafeln aller Städte im Ruhrgebiet. Viele Tafeln mussten leider schließen, da sie die neuen Hygiene Maßnahmen nicht ausreichend einhalten können oder ihnen das Personal fehlt. Das ist natürlich für einige Menschen fatal, da ihnen nicht nur sehr wenig Geld für Lebensmittel zur Verfügung steht, sondern die Supermärkte auch noch aufgrund von sinnlosen Hamsterkäufen mit leeren Regalen zu kämpfen haben. Die Tafel in Oberhausen kämpft derzeit unermüdlich weiter für seine Kunden. Zwar wurden alle Außenstellen zusammen gelegt, aber die Hauptstelle ist weiterhin für Bedürftige geöffnet. Erfreulicherweise melden sich immer mehr junge Leute, die ihre Arbeitskraft gerne anbieten. Das ist eine sehr gute Sache, da viele alt eingesessene Helfer bereits ein gewisses Alter erreicht haben, in dem sie zur Risikogruppe gehören und sich daher einer größeren Gefahr aussetzen. Auch wenn die Arbeitsabläufe der Tafeln penibel an die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Ansteckungen angepasst wurden, muss es doch nicht sein, dass wir die Älteren gefährden. Alle Schüler haben derzeit frei und viele Arbeitstätige haben durch Home Office und/oder reduzierte Stunden mehr Freizeit als gewöhnlich. Wer also ohnehin nichts mit sich anzufangen weiß und körperlich dazu in der Lage ist, kann helfen, wo gerade dringend Hilfe benötigt wird. Die Tafel ist nur ein Beispiel. Viele Städte haben auch Nachbarschaftsinitiativen gegründet, um Einkäufe o. ä. für Hilfsbedürftige zu erledigen. Für die Altersheime gibt es teilweise telefonische Seelsorge-Dienste, da die Bewohner momentan keinen Besuch empfangen dürfen und somit unter starker Einsamkeit leiden. Grundsätzlich könnt ihr bei eurer Stadtverwaltung nachfragen, wo gerade am dringendsten Hilfe benötigt wird. Wer aus irgendeinem Grund nicht dazu in der Lage ist, ehrenamtliche Hilfe anzubieten, ist aber nicht von seiner Pflicht, den anderen zu helfen, entbunden. Diese Leute können einen wertvollen Beitrag leisten, indem sie ihre Mitmenschen nicht gefährden. Rigorose Ausgangssperren wurden in Deutschland glücklicherweise noch nicht notwendig, aber in der Öffentlichkeit sind wir mittlerweile gesetzlich verpflichtet, aufeinander Acht zu geben, indem wir auf Gruppentreffen verzichten und einen Mindestabstand von 1,5-2m zu den Menschen in unserer Umgebung halten. Zudem können wir freiwillig auf private Treffen verzichten, welche nicht unbedingt notwendig sind. Das sind im Grunde ziemlich einfache Regeln, die jeder problemlos befolgen kann. Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese Krise gemeinsam überwinden können und möchte mich an dieser Stelle bei allen, die derzeit unermüdlich daran arbeiten, bedanken.