Sieben junge Männer erzählen in die Kamera vom Ankommen in Deutschland – von lustigen und beglückenden Momenten und von Momenten tiefster Verzweiflung, von ihren Ängsten und wie sie mit ihnen umgegangen sind, von Rassismus und von der Liebe.

In Kooperation mit dem Eine Welt Netz OB, der Friedensinitiative und dem Flüchtlingsrat aus Oberhausen laden wir sie zur Filmvorführung und anschließenden Gespräch mit Ronja von Wurmb-Seibel ein.

Die Veranstaltung findet online über das Portal ZOOM statt.Der Link zur Veranstaltung wird nach erfolgreicher Anmeldung verschickt!

Dienstag, 14.09.2021, ab 19:00 Uhr!

Anmeldungen an: bildungswerk@friedensdorf.de