Woche des offenen Unterrichts und Schnuppertag der Klostermusikschule

In der Zeit vom 20. bis 24. Januar 2020 laden Dozenten und Schüler der Sterkrader Klostermusikschule e. V. ein zu einer Woche des offenen Unterrichts.

Von Montag bis Freitag kann hier zugehört, hinterfragt und mitgemacht werden. Die Lehrer stellen sich und ihren Unterricht vor und das mit einem „richtigen“ Schüler gleich in der Praxis.

Die entsprechenden Termine für Ihren Schnupper-Unterrichtswunsch sind nachzulesen auf folgendem Link: Woche des offenen Unterrichts

Den Abschluss dieser Woche bildet am Freitag den 24.01.2020 ein großer Schnuppertag in den Räumlichkeiten der Nebenstelle St. Antonius, Klosterhardter Str. 10 von 15:00 bis 17:00 Uhr mit einem anschließenden Konzert um 17:30 Uhr in der Kirche St. Antonius.