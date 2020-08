Es tut sich was bei Segro im Oberhausener Norden. Der erfolgreiche Entwickler von Logistik- und Gewerbeimmobilien erhielt gestern die Baugenehmigung für den dritten Bauabschnitt seines „Logistics-Park Oberhausen“.

Damit kann die Erweiterung um 48.000 Quadratmeter in Angriff genommen werden. Entwickelt wird der Logistikpark seit 2019, nach Fertigstellung soll er eine Gesamtmietfläche von insgesamt rund 117.000 Quadratmeter umfassen. Die im Rahmen der ersten Bauphase erstellten 40.000 Quadratmeter wurden bereits an den Logistikdienstleister Geodis vorvermietet.

In einer zweiten Bauphase erstellte Segro rund 29.000 Quadratmeter Lager- und Logistikfläche, die sich aktuell in der Vermarktung befinden. Die finale dritte Bauphase startet 2021.

„Insgesamt dürften hier deutlich mehr Arbeitsplätze entstehen als beim seinerzeit geplanten, aber nie realisierten Röhrenzentrallager von Thyssen“, freute sich Oberbürgermeister Daniel Schranz bei der symbolischen Übergabe der Baugenehmigung an Segro-Manager Ini Nsien. Bei dem gescheiterten Thyssen-Projekt waren vor Jahren rund 400 neue Jobs im Gespräch.

Nach Meinung von Schranz wird die Erweiterung des Parks mit seinen modernen Flächen den Wirtschaftsstandort Oberhausen weiter stärken. Der Standort biete viel Potenzial.

Starkes Interesse an Logistikflächen

Ein Optimismus, den auch Nsien teilt. „Auch in den aktuell herausfordernden Zeiten verzeichnen wir weiterhin starkes Interesse an unseren Logistikflächen. Daher freuen wir uns, mit der Erweiterung neue hochwertige Flächen auf den Markt bringen zu können und damit gleichzeitig den wichtigen Logistikstandort Oberhausen zu unterstützen“, erläuterte der Development Manager.

Das Gelände von Segro liegt in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Oberhausen (A2/A3) und bietet zukünftigen Mietern damit eine optimale Verkehrsanbindung. Zusätzlich verfügt der Park über die Möglichkeit der Anbindung an den Duisburger Hafen, Europas größtem Binnenhafen.

Anbindung an Duisburger Hafen

Zudem wird er von der aktuell errichteten Umgehungsstraße profitieren, die von der Weißensteinstraße direkt am Areal vorbeiführt. Nach Fertigstellung im Jahr 2021 wird diese zudem die lokale Verkehrsinfrastruktur in Oberhausen entlasten.

Fotos: Carsten Walden