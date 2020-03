Im aktuellen Berichtsmonat Februar 2020 stieg die Arbeitslosigkeit in Oberhausen um 89 Personen. Somit waren insgesamt 11.201 Personen arbeitslos gemeldet. Im Jahresvergleich stieg die Arbeitslosigkeit um 103 Personen. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 10,1 Prozent.

„Mein Fazit für den Februar fällt positiv aus, obwohl es auch in diesem Monat einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit gab. Erfreulich ist, dass im Februar knapp 500 arbeitslose Menschen eine neue Beschäftigung gefunden haben, das waren 27 Prozent mehr als im Januar. Zeitgleich sind weniger Menschen aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos geworden – das ist ein gutes Signal“, betont Christiane Artz, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Oberhausen. „Mit Blick auf die neu gemeldeten Arbeitsstellen fällt auf, dass wir in diesem Monat etwa 200 Stellen mehr einwerben konnten als im Januar. Die Nachfrage nach Fachkräften befindet sich nach wie vor auf einem hohen Niveau.“

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit) waren im Februar 2.419 Personen arbeitslos gemeldet, 26 Personen mehr als im Januar. Im Vergleich zu Februar des letzten Jahres gab es einen Anstieg um 179 Personen.

Im Jobcenter Oberhausen wurden im Berichtsmonat 8.782 Arbeitslose gezählt, 63 mehr als im Vormonat und 76 weniger als im Februar 2019. Damit erhalten 78,4 Prozent der Arbeitslosen in Oberhausen Arbeitslosengeld II.

Für Unternehmen ist es möglich, aufgrund beispielsweise von Lieferengpässen als Folge des Corona-Virus Kurzarbeit zu beantragen. Ansprechpartner ist der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Oberhausen.