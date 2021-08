FRAUENFAIR-NETZT - Neues Netzwerk für Un-ternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen

Erster Online Austausch am 8. September mit dem Motto: Digitalisierung mit Gefühl

Unter dem Titel FRAUENFAIR-NETZT möchte die Agentur für Arbeit Oberhausen in Koopeation mit dem Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU), der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (OWT) und dem Masterplan Wirtschaft Oberhausen ein neues Oberhausener Netzwerk für Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen in Oberhausener Unternehmen auf die Beine stellen.

In einem ersten virtuellen Treffen mit interessierten Frauen am 8. September ab 18:30 Uhr geht es um das Thema Digitalisierung mit Gefühl!

Doch was steckt dahinter?

„Durch die Covid-19 Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen wur-de die Berufswelt noch schneller zu einer digitalen Welt. Den Unternehmen und Betrieben wurde schnell klar, wie wichtig es ist, sich auf die digitale Transformation vorzubereiten bzw. sie weiter zu entwickeln. Doch: Das Voranschreiten der Digitalisierung in Unternehmen ist nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine soziale und psychologische. Denn die Digitalisierung hat viele Gesichter! Sie löst unterschiedliche Gefühle aus. Sie kann Angst machen oder beflügeln, erschrecken oder motivieren. Fazit: Ohne Emotionen und unterneh-merischem Fingerspitzengefühl geht das nicht! Und genau da möchten wir gemeinsam hin-schauen: Es ist erwiesen, dass bis zu 50% des Lebens eines erwachsenen Menschen auf Gewohnheiten basiert. Die Digitalisierung erfordert ein Umdenken in Bezug auf die persönli-che Haltung und im Hinblick auf viele alltägliche Routinen im Privat- und Berufsleben“, be-tont die Initiatorin Marion Steinhoff, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Oberhausen.



Was wird bei der Veranstaltung geboten:

Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. Petra Schwarz aus Münster, gebürtige Duisburgerin. Ihre Moderation lebt von dem offenen, herzlichen Ruhrpott-Charme verbunden mit dem trockenen, westfälischen Humor.

Zwei ausgewählte, äußert interessante Impulsgeber*innen werden in das Thema einstimmen:

Katrin Brackmann ist Künstlerin, Persönlichkeits-Trainerin und Coach. Ihr Impulsvortrag lädt dazu ein, Entwicklungen im persönlichen Bereich und im Berufsleben, Weltbilder, Konzepte und Visionen unter Bedingungen stetiger Veränderung der Lebenswirklichkeit zu reflektieren.

Mit „Digitalisierung zum Anfassen“ und spannenden Beispielen möchte Robert Reichert als Industriedesigner und Mitarbeiter der Hochschule Ruhr West den digitalen Fortschritt erlebbar machen - und das geht auch digital! Ein weiteres Highlight ist eine Talkrunde mit zwei hochkarätigen Unternehmerinnen aus Oberhausen.

Und natürlich: VERNETZUNG! Ganz wichtig!

In der virtuellen Lounge wird den Teilnehmerinnen die Möglichkeit für eine erste Kontakt-aufnahme geboten. Denn: Gemeinsam möchten die Veranstalter*innen auch Impulsgeber*innen sein für die Gründung eines neuen Oberhausener Netzwerkes für Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen in Oberhausener Unternehmen.

„Digitalisierung mit Gefühl ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch, denn Gefühle haben angeblich im Geschäftsleben nichts verloren. Doch viele IT-Projekte scheitern am Widerstand der Mitarbeiter*innen, deren Gefühle ausgeblendet wurden. Frauennetzwerke bieten den Raum, sich ganzheitlich über Wirtschaftsthemen auszutauschen und so Unternehmen zukunftssicher aufzustellen“, so Dr. Christine Trzaska vom Verband deutscher Unterneh-merinnen.

Bei wem und wie kann man sich zur Veranstaltung anmelden?

Eine Anmeldung ist bis zum 31. August bei Marion Steinhoff möglich: Telefon: 0208-8506-611, mailto: Oberhausen.BCA@arbeitsagentur.de



Interessierte erfahren mehr über die Veranstaltung in diesem Video:

https://youtu.be/qODgQBPnHs4

Die Teilnahme an der Microsoft Teams Veranstaltung ist kostenlos!