Sie kümmern sich stärker um Haushalt und Kinder, haben niedrigere Einkommen und müssen häufiger um ihren Job fürchten: Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März hat die IG BAU vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung in Folge der Corona-Pandemie in Oberhausen gewarnt. „Insbesondere Minijobs werden in der Krise zunehmend zur Gefahr“, kritisiert die Gewerkschaft. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind aktuell 62 Prozent der insgesamt rund 18.400 geringfügig entlohnten Arbeitsverhältnisse in Oberhausen in Frauenhand. In Branchen wie der Gebäudereinigung seien solche Stellen besonders verbreitet und würden rasch zur „Karrierefalle“, so die IG BAU.