Zahlreiche Nachwuchskräfte haben am 1. September ihr Studium oder ihre Ausbildung im Stadtkonzern begonnen. Oberbürgermeister Daniel Schranz begrüßte die Neuen zusammen mit dem Beigeordneten für Personal, Michael Jehn, sowie Vertretern des Bereichs Personal und Organisation, der städtischen Tochtergesellschaften und der Beteiligungsgremien.

Aufgrund der nochmals gestiegenen Zahl der neu eingestellten Nachwuchskräfte fand die Begrüßung in der Luise-Albertz-Halle statt. 114 junge Menschen nahmen dort im Saal Berlin Platz.

Auch im Ausbildungsjahr 2020 gibt es im Stadtkonzern eine große Bandbreite an unterschiedlichen Ausbildungsgängen. Neben Nachwuchskräften in klassischen Verwaltungsberufen wie dem Dualen rechtswissenschaftlichen Studium oder den Verwaltungsfachangestellten begrüßte der Oberbürgermeister auch angehende Fachinformatikerinnen und -informatiker für Systemintegration oder Auszubildende für die Praxisintegrierte Erzieherinnen-/Erzieher-Ausbildung. Insgesamt wird dieses Jahr im Stadtkonzern in 26 verschiedenen Ausbildungs- und Studiengängen ausgebildet.

Die Stimmung unter den Nachwuchskräften war sehr gut, was nicht zuletzt auch an ihrer beruflichen Perspektive liegen dürfte. Wegen der demografischen Herausforderungen, denen sich die Verwaltung gegenüber sieht, haben alle Studierenden und Auszubildenden beste Aussicht auf eine unbefristete Übernahme im Anschluss an ihre Ausbildung.Derzeit läuft bereits das Auswahlverfahren für die Einstellung im nächsten Jahr.