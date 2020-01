Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, das gilt bei Ulrich Blohm zumindest für das Berufsleben. Er will noch einmal unterrichten, nachdem er 32 Jahre lang Bücher in Oberhausen verkauft hat, an vier Standorten, nun schließt sein Buchhandel auf der Elsässer Straße am 31. Januar.

Ganz freiwillig geht er diesen Schritt nicht, doch, auf den Punkt gebracht, es lohnt sich nicht mehr. Ganze Märkte, etwa Ratgeber oder Lexika, sind über die Jahre weggebrochen, das Internet ist mal wieder Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite das Jammern, es gibt zu wenig gute Geschäfte, auf der anderen Seite die Selbstbedienungsmentalität im Internet. Auch die gut angedachte Kombination mit der Kunst in der kleinen Galerie im Geschäft konnte dem negativen Trend nicht genug entgegensetzen.

Urgestein der Oberhausener Kaufmannschaft

Mit Ulrich Blohm verliert die Kaufmannschaft in Oberhausen wieder ein Urgestein hinter der Verkaufstheke, er wird leider nicht der letzte sein. Als Dozent will er nun noch einmal Spaßt an der Arbeit finden, viel Glück dabei! Kommentar