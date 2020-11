An den kommenden Samstagen sowie an den verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr verstärkt die STOAG in Oberhausen das Angebot auf der Trasse und setzt zusätzliche Fahrzeuge ein.

Da es an diesen Tagen erfahrungsgemäß auf der Osterfelder Straße durch hohes Verkehrsaufkommen zu Verspätungen auf den Linien 957 und 961 kommen kann, empfiehlt die STOAG Besuchern der Neuen Mitte, über die gleichnamige Haltestelle anzureisen. Auch bei hohem Verkehrsaufkommen rund ums Centro fahren die Busse und Straßenbahnen staufrei auf der ÖPNV-Trasse zwischen Hauptbahnhof und Bahnhof Sterkrade. Auch Osterfeld ist so gut zu erreichen.

Autofahrern wird empfohlen, eine der P+R-Anlagen zu nutzen, um die Neue Mitte zu besuchen. So wird beispielsweise von der P+R-Anlage Werthfeldstraße die Haltestelle Neue Mitte nach nur zwei Minuten Fahrzeit erreicht. Für diese Fahrt reicht ein KurzstreckenTicket, das am Automaten auf dem Bahnsteig oder über die STOAG-App oder den STOAG-Onlineshop erhältlich ist.