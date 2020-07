Im aktuellen Berichtsmonat Juli stieg die Arbeitslosigkeit in Oberhausen um 327 Personen. Somit waren insgesamt 12.836 Personen arbeitslos gemeldet. Im Jahresvergleich gab es einen Anstieg um 1.785 Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 11,6 % (+0,3 %-Punkte).

„Wie bereits erwartet, ist die Arbeitslosigkeit in Oberhausen im Juli gestiegen. Dies liegt zum einen an der aktuellen Situation und zum anderen an der saisontypischen Entwicklung. Der Anstieg bei den jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren hängt im Juli mit der Beendigung der schulischen und betrieblichen Berufsausbildung zusammen. Junge Fachkräfte, die von dem Ausbildungsbetrieb noch nicht oder gar nicht übernommen wurden oder nach einer schulischen Ausbildung nun einen Arbeitgeber suchen, melden sich bei uns arbeitslos. Mit einem Plus von mehr als 15 % im Vorjahresvergleich liegt die Jugendarbeitslosigkeit deutlich über dem Vorjahr. Das ist eine Auswirkung der Pandemie. Viele Stellen im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung sowie Möglichkeiten, eine befristete Anstellung anzunehmen, sind in den vergangenen Monaten weggefallen - und damit auch gängige Einstiegswege für junge Menschen in das Berufsleben.“, erläutert Christiane Artz, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Oberhausen.

Etwas mehr neue Stellen gemeldet

„Weiterhin steigt die Zahl der Menschen, die sich aus einer Beschäftigung heraus arbeitslos melden. Dort haben wir auch ein deutliches Plus zum Vorjahr zu verzeichnen. Des Weiteren ist es für arbeitslose Menschen aktuell nicht so leicht, eine neue Beschäftigung zu finden. Die Betriebe sind seit März zurückhaltender, wenn es um Neueinstellungen geht. Dies zeigen auch die Stellenmeldungen, die sich weiterhin auf einem Tiefstand befinden. Im aktuellen Monat machen sich allerdings die Lockerungen bemerkbar, denn die Anzahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen ist leicht gestiegen.“

Weiterhin sind die Unternehmen bemüht, ihre Mitarbeiter im Betrieb zu halten, wie die aktuellen Kurzarbeiterzahlen zeigen. „Im Juli haben 27 Betriebe Kurzarbeit angezeigt, sodass sich die Anzahl der Betriebe, die seit Beginn der Krise Kurzarbeit angezeigt haben, nun auf 1.856 beläuft. Insgesamt wurden 23.064 Personen in den Anzeigen gemeldet.“ berichtet Christiane Artz weiter.