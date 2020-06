Der Projektstart ist erfolgt: Am Donnerstag, 25. Juni, wurde das erste InnovationCity-Quartier der Stadt Oberhausen eröffnet. Gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Thomas Krey, Arnd Mucke, Hauptabteilungsleiter Marketing und Vertrieb der Energieversorgung Oberhausen AG (evo), und Burkhard Drescher, Geschäftsführer der Innovation City Management GmbH (ICM), hat Oberbürgermeister Daniel Schranz die InnovationCity-Beratungsstelle offiziell eröffnet.

Im Stadtteilbüro Osterfeld in der Gildenstraße 20 können sich Bürger ab sofort unverbindlich, individuell und kostenfrei zu Fragen rund um die energetische Gebäudemodernisierung, Fördermöglichkeiten und Kosteneinsparungen beraten lassen.

Damit setzt die Stadt Oberhausen einen wesentlichen Bestandteil des integrierten energetischen Quartierskonzeptes (IEQK) aus dem Jahr 2019 um. Das Konzept bildet die Grundlage für die ganzheitliche, klimagerechte Entwicklung des InnovationCity-Quartiers Osterfeld-Mitte / Vondern. Mit seiner Umsetzung, dem sogenannten Sanierungsmanagement, wurde nach öffentlicher Ausschreibung die ICM von der Stadt Oberhausen und der evo beauftragt.

Gute Wohn- und Lebensumstände

„Die Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig auch in Krisenzeiten gute Wohn- und Lebensumstände im eigenen Stadtquartier sind. Das Sanierungsmanagement in Osterfeld-Mitte / Vondern startet von daher zum genau richtigen Zeitpunkt, denn es wird den Stadtteil weiterentwickeln und lebenswerter machen“, erläutert Oberbürgermeister Daniel Schranz. „Das InnovationCity-Quartier sehe ich als einen Gewinn für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie für das Klima in Oberhausen. Denn mit jedem modernisierten Bestandsgebäude verbessern wir die Klimabilanz in unserer Stadt.“

Ab sofort sind die beiden durch die ICM gestellten Sanierungsmanager Nikolai Spies und Benedikt Edeler im InnovationCity-Quartier im Einsatz. Im Stadtteilbüro Osterfeld beraten sie dienstags von 9 bis 11 Uhr, mittwochs von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung zu Themen rund um die energetische Gebäudemodernisierung. Unterstützt werden sie dabei von den Energieberatern der evo.

Aktuelle Termine und Informationen rund um die InnovationCity Oberhausen – Osterfeld-Mitte / Vondern können unter www.innovationcity-oberhausen.de abgerufen werden.