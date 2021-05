Auch in diesem Jahr müssen Kirmesfans Corona-bedingt auf das Volksfest an Fronleichnam verzichten. Gleichzeitig stehen auch immer mehr Schausteller vor großen wirtschaftlich Problemen.

Die Sterkrader Interessensgemeinschaft (STIG) hat sich deshalb mit dem Sterkrader Marketingexperten Fabian Schlegel und der Werbegemeinschaft Oberhausener Kirmessen zusammengetan, um doch noch ein wenig Kirmesfeeling in die Herzen der Menschen bringen zu können.

Entstanden ist die „Sterkrader Kirmesbox“. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung vieler Kirmesklassiker. Angefangen bei Süßwaren wie gebrannten Mandeln, Zuckerwatte und Popcorn über kirmestypische Souvenirs bis hin zu Gutscheinen für Churros oder Schmalhaus-Eis. Die Sterkrader Kirmesbox gibt es in zwei unterschiedlichen Varianten. Eine richtet sich an die jüngeren Kirmesfreunde, die andere an Erwachsene, mit unterschiedlichen Inhalten. Mit dabei ist der Steinmeister-Gummibärchenschnaps, der in einer 100ml Sonderabfüllung der Erwachsenenbox beiliegt.

Sterkrader Geschenkgutschein

Abgerundet wird das Ganze dann von einem Sterkrader Geschenkgutschein im Wert von fünf Euro und einem Gutschein für eine Rostbratwurst zum Selbergrillen von Kürten. Losbuden erfreuen sich auf den Jahrmarktplätzen seit jeher großer Beliebtheit. Darum darf auch ein Los in der Erwachsenenbox nicht fehlen. Der Hauptgewinn ist ein 1.000 Euro Reisegutschein, welcher vom FIRST Reisebüro Schlagböhmer zur Verfügung gestellt wird.Darüber hinaus gibt es auch Sterkrader Geschenkgutscheine, Gutscheine von Spickermann und Schuhmode Lambertz, ein Gewürzset von Küchen Horstmann und viele weitere Preise zu gewinnen. Insgesamt haben die Preise einem Gesamtwert von fast 2.000 Euro. Die Sterkrader Kirmesbox in der „Erwachsenedition“ kostet 24,99 Euro.