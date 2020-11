Sterkrader Nikolausaktion

Bereits zum dritten Mal beschenkt die Sterkrader Interessengemeinschaft ihre kleinen Kunden zu Nikolaus. Dazu dürfen die Kinder einen ihrer Schuhe von Dienstag, 1. Dezember, bis Donnerstag, 3. Dezember, von 9 bis 18 Uhr, bei Schuhmode Lambertz, Bahnhofstraße 56, abgeben.

Die Kinderschuhe werden dann vom Nikolaus gefüllt und in den Schaufenstern von ebike-Oberhausen, Augenoptik Früchtenicht, GATO Hair, Klumpen Moritz, Modehaus Lantermann, Schuhmode Lambertz, Schreibwaren Osterkamp, Café & Bistro Jahreszeiten und Spickermann versteckt.

Von Montag, 7. Dezember, bis Mittwoch, 9. Dezember, dürfen die Kinder ihren gefüllten Schuh in den Schaufenstern suchen und gegen Vorlage des bei der Abgabe ausgehändigten Coupons wieder mit nach Hause nehmen. Sollten zu viele Schuhe abgegeben werden, werden erst die der Kleinsten gefüllt. In diesem Jahr ist auch, solange der Vorrat reicht, eine Plätzchenausstechform in Form eines Raben in dem Geschenktütchen dabei. Die Ausstechformen wurden in der Multiwerkstatt der Kurbel mit dem 3D-Drucker erstellt. Foto: STIG