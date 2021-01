Ab sofort werden durch das Jobcenter Oberhausen telefonische Anfragen Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr bearbeitet.



Die Ausweitung der Telefonzeiten ist ein weiterer Baustein, um auch während der Pandemie den unmittelbaren Kontakt zum Jobcenter Oberhausen sicherzustellen. Auswertungen des Telefonaufkommens nach den erforderlichen pandemiebedingten Einschränkungen der persönlichen Kontakte im Jobcenter Oberhausen hatten gezeigt, dass eine Vielzahl von Anrufversuchen nach 15.30 Uhr erfolgte. Mit der Ausweitung der telefonischen Erreichbarkeit wird so das Dienstleistungsangebot des Jobcenter Oberhausen den geänderten Nachfragebedürfnissen angepasst. Zusätzlich wird durch die Verlängerung der Telefonzeiten eine Entzerrung des Anrufaufkommens innerhalb der bisherigen Stoßzeiten am Vormittag ermöglicht. Durch die neuen Telefonzeiten ändert sich die bisherige Rufnummer nicht, es bleibt bei der 0208/62134567 erreichbar.

Für Uwe Weinand, Geschäftsführer des Jobcenter Oberhausen, sind die jetzt ausgeweiteten Telefonzeiten auch über das Ende der Pandemie denkbar, denn die bisherigen Erfahrungen, gerade auch bei der Vielzahl der neu durch das Jobcenter Oberhausen zur Verfügung gestellten digitalen Kommunikationswege, zeigen, wie schnell der Nutzen neuer Angebote von den Bürgerinnen und Bürgern erkannt wird.

„Warum sollte jemand den zeit- und kostenaufwändigen Weg für eine persönliche Vorsprache auf sich nehmen“ fasst Weinand die Erfahrungen zusammen, „wenn das Anliegen in einem kurzen Telefonat schnell abschließend geklärt wird“.