In seiner Sitzung vom 4. Dezember hat der Aufsichtsrat der Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH (kurz GMVA) Thomas Susen zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt.



Thomas Susen folgt auf Rainer Enzweiler, der seit Ende 2004 Aufsichtsratsmitglied und gleichzeitig auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der GMVA war. Thomas Susen gehört auch bereits seit 2004 als Mitglied dem Aufsichtsrat der GMVA an. Die Geschicke des Unternehmens hat er maßgeblich mitgestaltet.

Thomas Susen ist 56 Jahre alt und nach seinem BWL-Studium an der Universität in Köln seit über 20 Jahren als geschäftsführender Gesellschafter der C & T Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft mbH in Duisburg tätig. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seit 1984 ist er in der CDU, seit mehreren Jahren stellvertretender Fraktionsvorsitzender und langjährig Ratsherr der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Duisburg vertreten, nachdem er jahrelang Bezirksbürgermeister im Duisburger Süden war.

Thomas Susen freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich in die Fußstapfen von Rainer Enzweiler treten zu dürfen. Gemeinsam mit meinen Kollegen aus dem Aufsichtsrat, den Gesellschaftern und der Geschäftsführung möchte ich die Zukunft der GMVA weiterhin positiv mitgestalten."

Guido Hanning, Geschäftsführer der REMONDIS Kommunale Dienste West GmbH & Co. KG sowie Werner von Häfen, Ratsmitglied der Duisburger SPD-Fraktion, wurden als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bestätigt. Frank Bandel, Stadtverordneter der Stadt Oberhausener, rückt für Wolfgang Große Brömer als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender nach.Damit ist das Gremium wieder vollständig und in Teilen neu aufgestellt.