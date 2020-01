Auf der Mozartstraße in Oer-Erkenschwick fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Montag, 27. Januar, 18 Uhr bis Dienstag, 28. Januar, 8 Uhr einen geparkten silberfarbenen Peugeot 206 an und flüchtete.

Am Peugeot entstand 1000 Euro Sachschaden. Aufgrund festgestellter Fremdfarbe dürfte das flüchtige Fahrzeug blau gewesen sein.Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.