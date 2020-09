Am Dienstag, 22. September, wurde zwischen 8 und 14 Uhr ein weißer Ford Transit auf der Pniewystraße in Oer-Erkenschwick massiv beschädigt.

Die Reparatur an der rechtenSchiebetür und dem hinteren Kotflügel wird schätzungsweise etwa 4.000 Euro

kosten. Der Verursacher ist geflüchtet.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.