Am Mittwoch, 5. August, um 16.40 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Datteln auf der Stimbergstraße in Oer-Erkenschwick in Richtung Norden. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Dabei drehte sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.



Zeugen zogen die Frau aus dem Auto. Die 58-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

16.000 Euro Sachschaden



Bei dem Unfall entstand insgesamt geschätzter Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.