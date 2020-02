Am frühen Montagmorgen, 10. Februar, um 1.50 Uhr meldete ein 33-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick einen Sturmschaden an einer Ampel an der Horneburger Straße. Vor Ort stellten die Polizisten ein Kennzeichen fest, dass sich um den Ampelmast gewickelt hatte.

Das Auto des Anrufers war passgenau beschädigt, es war an der Stimbergstraße abgestellt.

Fahrer alkoholisiert

Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer stark alkoholisiert sein könnte. Er musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. Das Auto wurde sichergestellt. Bei dem Unfall enstand circa 8500 Euro Sachschaden.