Am Freitagabend, 21. Februar, kam es gegen21.15 Uhr auf der Martinistraße, Recklinghausen zu einem Messerangriff, bei dem ein 18-Jähriger Recklinghäuser, schwer verletzt wurde.

Er war vor einem Imbiss mit zwei Männern aneinandergeraten. Einer der Männer zückte ein Messer und verletzte den 18-Jährigen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Duo flüchtete vom Tatort.

Mordkommission wurde eingesetzt

Zur Ermittlung des Tathergangs wurde eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittlungen führten zu zwei jungen Männer, 17 und 22 Jahre alt. Beide haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 17-Jährige steht im Verdacht, den 18-Jährigen mit dem Messer verletzt zu haben. Die beiden Tatverdächtigen konnten am Montag, 24. Februar, in Oer-Erkenschwick vorläufig festgenommen werden, nachdem sie in einem Bus dorthin gefahren sind

Bei der Festnahme waren Spezialeinheiten eingesetzt. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an.