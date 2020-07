Eine Weltkriegsbombe wurde In Oer-Erkenschwick gefunden. Das 250 Kilogramm schwere Teil befindet sich auf einem Feld an der Horneburger Straße.

Deshalb ist die stark befahrene Straße, über die viele zwischen Recklinghausen und Datteln fahren,, in beiden Richtungen gesperrt. Auch der Bereich, der zur Firma Westfleisch führt. ist abgeriegelt.