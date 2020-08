Im Kreuzungsbereich Schillerstraße/ Brechtstraße in Oer-Erkenschwick kam es am Montag, 10. August gegen 10 Uhr zu einem Unfall.

Als ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Oer-Erkenschwick auf der Schillerstraße in Richtung Westen fuhr und nach links in die Brechtstraße einbiegen wollte, kam ihm auf der Schillerstraße eine 29-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick entgegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme waren Teile der Schillerstraße gesperrt.