Oer-Erkenschwick: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Am Samstag, 4. Januar, zur Tageszeit brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Schillerpark ein.

Nach Durchsuchen der Räume flüchteten die Täter mit erbeutetem Bargeld und Schmuck.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.