Oer-Erkenschwick: Unfallflucht an der Longbentonstraße

Am Donnerstag, 9. Januar, in der Zeit von 11.20 bis 12.30 Uhr fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf einem Parkplatz an der Longbentonstraße einen geparkten grauen Skoda Octavia Kombi an und flüchtete.

Am Skoda entstand 1000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.