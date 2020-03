Am Montag, 30. März, in der Zeit von 5 bis 13.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Nähe des Haupteingangs der Firma Westfleisch an der Straße Hübelkamp zu einer Unfallflucht.

Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahzeugs einen geparkten grauen KIA Sportage an und flüchtete.

Hinweise erbeten

Am KIA entstand 1200 Euro Sachschaden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.