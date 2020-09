Am Sonntagnachmittag, 27. September, wurde ein Radfahrer auf der Klein-Erkenschwicker-Straße in Oer-Erkenschwick beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt.

Als ein 51-jähriger Fahrradfahrer aus Oer-Erkenschwick beabsichtigte, von der Klein-Erkenschwicker-Straße aus nach links in die Buschstraße abzubiegen, wollte eine 26-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick auf der Buschstraße geradeaus über die Kreuzung fahren.

Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Der Radfahrer musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem Unfall entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.