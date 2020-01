Am Dienstag, 21. Januar, gegen 2.45 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe ein und drangen dann in einen Kiosk auf dem Hovelfeldweg ein.

Hier stahlen sie Verkaufswaren und flüchteten in unbekannte Richtung. Das beobachtete ein Anwohner. Er konnte lediglich angeben, dass einer der Täter eine helle Mütze aufgesetzt hatte. Weitere Täterbeschreibungen liegen nicht vor.