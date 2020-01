Am Mittwoch, 22. Januar, gegen 12.30 Uhr fuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Oer-Erkenschwick auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Groß-Erkenschwicker Straße. Kurz vor der Einmündung des Westfeldwegs kam ihm in einer Linkskurve ein Auto entgegen. Da das Auto auf seine Fahrspur geraten war, musste der 17-Jährige nach rechts ausweichen. Dabei geriet er auf den Grünstreifen und stürzte, wobei er leicht verletzt wurde.

Bei dem ihm in der Kurve entgegenkommenden Auto handelt es sich nach Angaben des 17-Jährigen um einen dunklen PKW-Kombi. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Kurz darauf hielt neben dem 17-Jährigen eine Autofahrerin in einem schwarzen Mazda. Sie erkundigte sich nach dem Befinden des 17-Jährigen und fuhr dann weiter.

Zeugin gesucht

Nun sucht die Polizei auch die Autofahrerin, da sie möglicherweise wichtige Hinweise zum Unfallablauf geben kann. Hinweise zum flüchtigen Autofahrer und der Zeugin erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel.0800/2361 111.