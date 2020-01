Auch in diesem Jahr wird die Figurentheaterreihe fortgesetzt. Veranstalter sind die Volksbank, das Jugendamt und der SV Neptun.

Jeden zweiten Sonntag im Monat wird Kindern und Erwachsenen im Jugendheim des SV Neptun Erkenschwick die Möglichkeit gegeben, in der Scheinwelt des Figurentheaters mit ihrer Fantasie im vorgegebenen Rahmen eine Handlung mitzubestimmen. Aus diesem Grund wurden, wie auch schon in den Vorjahren, wieder Theater verpflichtet, die durch ihre Spielweise die Einbeziehung der Zuschauer garantieren, einen Spannungsbogen aufbauen und die Möglichkeit bieten, für eine kurze Zeit am Sonntagnachmittag die Hektik des Alltages zu vergessen.

Den Auftakt macht am kommenden Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr das Theater Kreuz & Quer mit dem Stück "Der Fischer, seine Frau und das Fischstäbchen". Ein Spaß für alle Menschen ab vier Jahren.

Termine:

Sonntag, 12. Januar, Theater Kreuz & Quer: "Der Fischer, seine Frau und das Fischstäbchen".

Sonntag, 9. Februar, Sonswastheater: "Die Bremer Stadtmusikanten".

Sonntag, 8. März, Compania t: "Drei kleine Monster".

Sonntag, 5. April, Figurentheater Turbine: "Hoppelpoppels Hasenfrühstück".

Beginn ist um 15 Uhr.

Der Eintritt kostet 3 Euro. Junge Volksbank-Sparer und Mitglieder des SV Neptun haben bei Vorlage entsprechender Nachweise freien Eintritt.