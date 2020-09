Die Fritz-Husemann-Straße in Oer-Erkenschwick muss bis Dienstag, 29. September in Höhe Haus-Nrummer 3 voll gesperrt werden, weil Leitungen für eine Garagenhofentwässerung verlegt werden müssen. Entsprechendes gilt für die Heinrich-Imbusch-Straße in Höhe Haus Nrummer 1 für die Zeit von Mittwoch, 23. bis Dienstag, 29. September.

Die Gehwege bleiben frei, so dass Fußgänger die Baustellenbereiche sicher passieren können.